第2ラウンド、通算7アンダーで6位の竹田麗央＝ブライズフィールドCC（共同）【ベルモント（米ミシガン州）共同】米女子ゴルフのメイヤー・クラシックは19日、ミシガン州ベルモントのブライズフィールドCC（パー72）で第2ラウンドが行われ、41位から出た竹田麗央が66をマークして通算7アンダー、137で首位と3打差の6位に浮上した。勝みなみは69で回り、6アンダーで10位、68の山下美夢有と70の岩井千怜は4アンダーで22位、68の笹