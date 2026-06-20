サッカーW杯北中米大会の日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務める俳優の竹内涼真（33）が20日、同局「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）への生中継での出演が急きょ、中止となった。20日（日本時間21日）の）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦チュニジア戦を生中継する同局。この日、番組内で竹内の現地からの生中継を予告していた。そんな中、番組中盤、8時間に辻岡義堂アナウンサーが「予定していた竹