米老舗誌「スポーツ・イラストレーテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は１９日（日本時間２０日）にドジャースの大谷翔平投手（３１）について「故障への懸念にもかかわらず、大谷翔平は依然としてナ・リーグＭＶＰの圧倒的本命」と報じた。選挙結果やスポーツの受賞レースなど将来起こる出来事について、参加者が予想を売買する米国の予想市場「カルシ」のオッズをもとに、大谷のナ・リーグＭＶＰ受賞確率が圧倒的１位の８５％と