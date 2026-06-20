豪快な逆転負けを喫したのが、吉井理人新監督（61）の初陣となった楽天だ。【もっと読む】吉井理人氏がロッテを語る（上）「メジャーのようなチームを作りたかった」の真意19日のロッテ戦は、村林をベンチスタートとし、「8番・遊撃」でワォーターズを抜擢。1番・平良、2番・辰己を配した新打線は初回、辰己が7球粘って四球を選ぶと、2死一塁からマッカスカーが左翼席へ2ランを放ち、幸先のいいスタートを切った。ところが、