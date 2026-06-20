MLBは日本時間19日、オールスター前日恒例のホームランダービーの方式を変更したと発表。従来の時間制限ではなく、定められたスイング数で競うことになった。【もっと読む】ドジャース大谷翔平"血だらけ中指”の原因はマメじゃない？ MLBによれば、8人の出場選手全員が参加する第1ラウンドは20スイング。同点の場合、最長飛距離で決める。準決勝以降は1対1のトーナメント形式となり、15スイングで争う。同点の場合は3スイング