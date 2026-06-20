【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#8【前回を読む】選手や関係者が開催国に行けず…アフリカ最優秀審判は米国入国を拒否され、FIFAにも見捨てられたボンジーア！政治の介入とか物価の話とか、これまでネガティブな話ばかりしてきたけど、今日はポジティブでクレージーな話をしよう。メキシコシティーで開幕戦を見たけど、ピッチでボールが転がり始める前から、現地の雰囲気はクレージーだった。ボクはこれまで