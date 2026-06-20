【あの人は今こうしている】元サッカー日本代表・大津祐樹さんはビジネスでも成功 年商300億円の高級腕時計会社の社長に久保竜彦さん（サッカー元日本代表／49歳）11日に始まったサッカーW杯北中米大会。テレビは“森保ジャパン”一色だが、その森保一監督の選手時代、一緒に「サンフレッチェ広島」でプレーした久保竜彦さんは日本代表として活躍しながらW杯には縁がなかった。今どうしているのか。◇◇◇「W杯