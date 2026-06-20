パラグアイ日本時間20日正午、D組でパラグアイとトルコが対戦する。堅守を武器に接戦をものにしてきた南米の曲者と、国内サッカー界の混乱を抱えながら「歴代最強」とも評されるトルコは、どのようなチームなのか。その特徴を紹介する。【もっと読む】満身創痍のネイマールがブラジル代表にしがみつくワケ…その執念はスポンサー＆FIFAの思惑とも完全合致◇◇◇南米で最も地味に予選を勝ち抜いた。2024年8月に始