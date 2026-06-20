トルシエ氏とワイン発売記念イベントに出演した元日本代表フィリップ・トルシエ監督の元通訳・フローラン・ダバディー氏の目は、北中米共催ワールドカップ（W杯）グループステージを戦う現代表に厳しかった。同氏は6月19日夜、都内で開催されたトルシエ氏プロデュースワイン「FLAT3」発売記念テイスティングイベントに出演。終了後、FOOTBALL ZONEの取材に応じ、「このままではベスト16は難しい」との見解を示した。（取材・文＝