ワイン発売記念イベントに出演、ダバディー氏と3人でトーク元日本代表フィリップ・トルシエ監督と元代表DFでJ1鹿島アントラーズ強化責任者の中田浩二氏が6月19日夜、都内で開催されたトルシエ氏プロデュースワイン「FLAT3」発売記念テイスティングイベントに出演した。北中米共催ワールドカップ（W杯）グループステージ第2節・日本-チュニジアの展開を予想。共に戦った2002年の日韓共催W杯当時からの関係性を明かした。（取材・