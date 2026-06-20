チュニジア戦に向けた前日練習が行われた森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月19日、同20日の北中米ワールドカップ（W杯）グループF第2節のチュニジア代表戦に向けて前日トレーニングを行った。MF遠藤航に代わり、追加招集となったFW町野修斗が不在となった。オランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英も不在で、DF吉田麻也、MF南野拓実を含めた26人でトレーニングが始まった。日本代表は現地時間6月14日、グループF第1