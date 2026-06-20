最新刊『部下としてのAI世界一流エンジニアの進化術』が好評を博する牛尾剛さん。無限に時間をかけて頑張りすぎてしまう働き方をしていた著者が、「どうやったら最も楽にできるか？」というマインドセットへの転換劇を伝える。【写真】この記事の写真を見る（4枚）（※本稿は、前掲書から一部抜粋したものです）◆◆◆©AFLO頭の回転は標準的だが、仕事がズバ抜けている同僚仕事の仕方が圧倒的にセンスのいい同僚の話を