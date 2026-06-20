三幸製菓は6月15日、東京・渋谷に新オフィス「Canvas（キャンバス）」を開設した。新オフィスは、本社や工場が所在する新潟発のものづくりに都市から得られる感性や発想かけ合わせて新たな価値創造を加速させることを目的に設立された。コーポレートブランドスローガン「Make Wow Moments. つくろう、ワォ！と楽しくなる瞬間。」を体現するためには多様なパートナーとの共創が不可欠と判断し、新オフィスを共創の場とも位置