サントリービバレッジ＆フードは、「推し活」需要のさらなる高まりを見込み、自販機でオリジナルグッズを販売する「TAG−LIVE！」サービスを拡大する。戦略企画本部課長兼事業推進本部新価値創造部課長の高橋大樹氏は「『TAG−LIVE！』サービス全体で、2026年は前年比3倍の数十億円規模、28年には100億円以上の売上を目標とし、将来的には当社の新たな自販機事業の柱にしたい」と意欲をのぞかせる。サントリービバレッジ＆フー