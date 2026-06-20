「日本のお菓子は世界一」――。菓子卸最大手・山星屋の猪忠孝社長と菓子メーカー代表者が壇上に上がり声をあわせてこう述べ拳を突き上げると、キャノン砲が発射されきらびやかなテープが宙を舞う。6月17日、パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）で菓子総合展示会「ARISTA FAIR（アリスタフェア） 2026」が幕を開けた。開催期間は18日までの2日間。猪忠孝社長開幕に先立ち挨拶した猪社長は「山星屋の商品展示会は1959年には既