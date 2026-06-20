伊藤琉偉が意地の適時打でガッツポーズを見せた(C)産経新聞社打線に活気が戻った。ヤクルトは6月19日、激しい内野のレギュラー争いをする若手選手たちが躍動。12安打を放ち、リーグ戦再開初戦の広島戦（神宮）に9−2と快勝した。【動画】いいスタート！池山ヤクルトがリーグ戦再開の初戦で快勝この試合、6月の打率が1割台と不振にあえいでいた二塁手の内山壮真が、三塁線を破る適時二塁打を放つと、5回には二遊間を抜けそうな