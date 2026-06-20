実業家が高級時計を査定に出すと、予想額と査定額のギャップに共演者から驚きの声があがる場面があった。【映像】実業家が査定に出したロレックス「デイトナ」6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送された。資産を売る当事者として、今回は借金1億2000万円を抱えながらも「アクロバットレストラン」開
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