ロックバンド「筋肉少女帯」のボーカルとして1988年にデビューし、小説や詩作など文筆活動でも注目を集めてきた大槻ケンヂ。今年、還暦を迎えたが、今も精力的にライブ活動を行い、走り続けている。【写真】還暦を迎えて「ボロボロ」も、スタイルを保ち続ける大槻ケンヂ「もともとミュージシャンになるつもりはなく、バンドを組んだときに楽器ができないからボーカルになっただけ。その後、バンドがなんとなくデビューして有名に