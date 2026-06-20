【ワシントン＝関根晃次郎】米国のトランプ政権が米国の半導体やＡＩ（人工知能）企業への関与を強めている。１８日にはトランプ大統領が米アップルと米インテルの協業を表明した。政府主導で関連分野に注力する中国への対抗に加え、産業の成長を自らの功績としてアピールする狙いがありそうだ。トランプ氏は１８日、自身のＳＮＳに「米アップルがインテルと半導体を設計・製造することに同意した」と明らかにし、「米国に半導