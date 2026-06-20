【WWE】RAW（6月15日・日本時間16日／メリーランド・ボルチモア） 【映像】咄嗟に見せた“大開脚”の大胆な受け身日本人女子レスラーが階級違いのパワーファイターを相手に、まるで除夜の鐘のようにコーナーポストに打ちつけられ、ど派手に背中から転げ落ちる悶絶シーン。咄嗟の大胆な受け身に「大開脚」などコミカルなワードが飛び交ったが、”超一流”の受け身でダメージを最小限にとどめ、劇的勝利を勝ち取った。WWE「