高校の授業料無償化と聞くと、「高校にかかるお金はほとんどなくなる」と思う人もいるかもしれません。 しかし、実際には無償化の対象は主に授業料です。制服、教材、通学費、修学旅行費、部活動費、PTA会費、タブレット端末代などは別にかかることがあります。公立高校と私立高校では、授業料以外の負担も大きく違います。制度の内容を知ったうえで、入学前に年間で必要なお金を確認することが大切です。 公立高校