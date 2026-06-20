歌手のチェ・ソンボンさんがこの世を去ってから3年が経った。チェ・ソンボンさんは2023年6月20日、ソウル・江南区の自宅で発見された。享年33。【写真】「私は駄目でした」チェ・ソンボンさんの“嘘闘病”とは前日19日、彼はオンラインコミュニティにこう記していた。「私の愚かな過ちで被害を受けられた皆様に、心からお詫び申し上げます。この2年間、支援金の返金を求められた、すべての方にお返ししました。今こそ命をもって罪