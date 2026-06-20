見た目はたいした美女でもないのに、どういうわけか男性にモテる女性というのは一定数いるもの。彼女たちの魅力の秘密はいったいどこにあるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「容姿はパッとしないのに、なぜか男性には評判がいい女性の特徴」をご紹介します。【１】誰に対しても態度を変えず、とにかく優しい女性「女子にはほとんどスルーされる自分にも普通に接してくれて、だ