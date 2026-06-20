空気の読めない男性に多い突然の元カノトーク。言われた側としては「え、今その話するのはどういう意味？」とおののいてしまいますよね。そこで「あなたが彼女に対して元カノの話をしてしまう理由」をテーマに寄せられた、スゴレンの男性読者からのご意見を紹介いたします。【１】恋愛経験が少ないと思われたくないから「実際は少ないんですけどね（笑）。場合によってはちゃんと付き合ってなかった人まで元カノにしちゃう時もあり