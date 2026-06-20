◆米大リーグドジャース―オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・オリオールズ戦のスタメンを外れた。先発の佐々木朗希投手（２４）は４試合ぶりの４勝目を目指す。貴重なロサンゼルスでの休養日を挟み、２試合ぶりの１６号が期待された先発メンバーに、大谷の名前がなかった。スタメンに入らなかったのは、左