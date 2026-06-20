無印良品を展開する良品計画は、日本各地で長く使われてきた家具を再生し、現代の暮らしに提案する「日本の古家具」を、26日から「無印良品 富山Favore」をはじめとする全国8店舗で順次発売する。古民家などから回収された家具をメンテナンスし、一点ものならではの個性を生かした商品として販売する。【写真】無印良品から発売される「日本の古家具」近年、日本の家庭では未活用のまま長期間保管されている家具や道具類が多く