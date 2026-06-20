◇サッカーW杯北中米大会サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦する。19日（同20日）にはモンテレイで前日練習を行ったものの、定外のアクシデントに見舞われ、予定時刻よりも約30分遅れての開始となった。また、FW町野修斗（26＝ボルシアMG）が体調不良のため、練習に不在となった。モンテレイでは、日本代表が練習を行う直前に天候が急変。激しい雷雨の影響