＜マイヤーLPGAクラシック2日目◇19日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞勝みなみの2日目は、まさに“ナイスカムバック”だった。前半6ホールを消化した時点で3つのボギーを喫し、「途中、あ、予選落ちしたなと思った」と振り返るほど苦しい序盤。それでも終わってみれば6バーディを奪い、トータル6アンダーまで伸ばし、首位と4打差の10位タイで決勝ラウンドへコマを進めた。【写真】大バズリ中！渋