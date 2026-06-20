＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 最終日◇19日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞今年の女子アマチュア日本一に輝いたのは、ナショナルチームメンバーの18歳・長澤愛羅（日本ウェルネススポーツ大1年）だった。2打差の3位で迎えた最終日に「66」をたたき出し、同じくナショナルチームに選ばれている岩永杏奈（大阪桐蔭高3年）、廣吉優梨菜（福岡第一高2年）との優勝争いを