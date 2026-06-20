18日朝、新潟県長岡市内の路上で20代女性に対し、髪をつかんで引っ張ったとして24歳の男が現行犯逮捕されました。 暴行で現行犯逮捕されたのは、長岡市寿に住むアルバイトの男(24)です。 男は18日午前6時ごろ、長岡市内の路上で20代女性と口論になり、髪をつかんで引っ張る暴行をしました。 事件は、被害女性から「今暴行を受けている」「痛い」などと助けを求める通報で発覚。 警察によりますと、2人は知人関係だということで