ポーランドのナブロツキ大統領（左）とウクライナのゼレンスキー大統領＝2025年12月、ワルシャワ（AP＝共同）【ベルリン、キーウ共同】ポーランドのナブロツキ大統領は19日、ウクライナのゼレンスキー大統領に授与されたポーランド最高位の勲章を剥奪すると発表した。ゼレンスキー氏が、第2次大戦期にポーランド人虐殺に関与したウクライナ民族主義組織の名称を軍特殊部隊の呼称に取り入れたことに、批判が広がっていた。ポー