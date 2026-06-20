◇W杯北中米大会1次リーグC組モロッコ1―0スコットランド（2026年6月19日ボストン）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組第2戦で、モロッコ（FIFAランク7位）はスコットランド（同42位）と対戦。DAZNでこの試合を解説した元日本代表の“ジェネレーションギャップ”トークがネットで話題となった。この日のDAZN中継では日韓W杯の日本代表・戸田和幸氏、ロシアW杯の日本代表でG大阪の宇佐美貴史のダブル解説で