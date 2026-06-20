FIFAワールドカップ2026のチュニジア戦まであと1日。メキシコの水族館の人気者が日本の勝敗の行方を占いました。メキシコ・モンテレイの水族館で大人気のジェンツーペンギンたちが占うのは、20日に行われる日本対チュニジア戦の勝敗の行方です。日の丸とチュニジアの国旗の前にはそれぞれ、大好物のシシャモが置かれ、ペンギンがどちらを食べるかで勝敗が決まります。予想するのは3歳のオス、ダニー。フジテレビ国際取材部・弓削記