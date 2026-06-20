【モデルプレス＝2026/06/20】TBSでは、2026年7月26日から2クール連続で堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンを放送する。このたび『VIVANT』第1シーズン全話のアンコール放送が決定した。【写真】「VIVANT」“説明文一切なし”考察白熱の意味深投稿◆『VIVANT』アンコール放送決定アンコール放送は、6月27日から連夜での放送となる。なお、7月6日放送の第10話（最終話）では、2023年の放送時に流れたラストシーンで使用され