サッカー日本代表FW上田綺世選手（オランダ・フェイエノールト）の妻で、モデルの由布菜月さん（28）が2026年6月16日、自身のインスタグラムを更新。夏らしい水色トップスとデニムのオフショットを披露した。「いつかのコストコ」由布さんは、「いつかのコストコ」といい、水色のブラウスとデニムを合わせたコーデやドリンクを片手にウィンクする姿を投稿した。「メロンスムージー出てて美味しかった」とつづっていた。インスタグ