美容トレンドに敏感な女の子たちの間で、今アツい視線を集めている韓国コスメブランド「NEOGEN(ネオゼン)」。大ヒットしたメタルマスカラに続き、またしてもとんでもなく革新的な新作リップが登場したんです♡その名も「メタルグローリップティントセラム」。SNSでもすでに「ちゅるちゅる、つやんつやんになる……！」「ブラシじゃないリップって新しすぎる！」とバズりまくっているこのアイテム。今回は、その実力と