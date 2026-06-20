「豊かな子供たちは自衛隊員にはならない」――。6月15日、立憲民主党の古賀千景議員（59）が参院決算委員会でした発言が波紋を広げている。本人はザワつく議会の様子を察してか、その場で発言を撤回。しかし、すでに遅かった。＊＊＊【写真を見る】カビだらけの壁にゆがみが…自衛隊員が「家畜と同じ」と嘆くボロボロ廠舎そもそも、なぜこのような発言が飛び出したのか。この日、古賀議員は、防衛省が「防衛白書」を子供向