一軍デビューだけが、ルーキーの評価基準ではない。昨年のドラフト会議では、支配下で73人、育成で43人が指名を受けた。セ・リーグでは竹丸和幸（鷺宮製作所→巨人1位）、パ・リーグでは小島大河（明治大→西武1位）、岩城颯空（中央大→西武2位）らが、早くも一軍で存在感を示している。【西尾典文／野球ライター】【写真】阪神のエース候補「早瀬朔」と巨人期待の野手「藤井健翔」の高校生時代よく腕が振れている一方で、