◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第２戦スコットランド０―１モロッコ（１９日、ボストン競技場）１９９８年フランス大会以来、７大会ぶり９度目出場のスコットランド（ＦＩＦＡランク４２位）は前回大会４強の強豪モロッコ（同７位）に０―１で敗れた。勝てば初の決勝トーナメント（Ｔ）進出が確定していただけに痛い敗戦となった。先手を取られた。試合開始７１秒でモロッコのＦＷサイバリ（ＰＳＶ）に先制ゴールを決