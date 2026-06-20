◇W杯北中米大会1次リーグC組スコットランド 0―1 モロッコ（2026年6月19日ボストン）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組の第2戦が19日（日本時間20日）に行われ、7大会ぶり出場のスコットランドは前回4位のモロッコに0―1（前半0―1）で敗れ、1勝1敗となった。ハイチを1―0で破った初戦に続き、舞台は18世紀にスコットランド移民が多く到着した米東部ボストン。「タータン・アーミー」と呼ばれるサポーターが数万人