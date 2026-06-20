◇W杯北中米大会1次リーグC組モロッコ 1―0 スコットランド（2026年6月19日ボストン）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組の第2戦が19日（日本時間20日）に行われ、前回4位のモロッコが7大会ぶり出場 のスコットランドを1―0（前半1―0）で破り、今大会初勝利で勝ち点を4とした。今大会最速、開始72秒のゴールで優位に試合を進めた。右サイドのMFディアス（Rマドリード）が相手裏のスペースへ縦パス。抜け出したFWサ