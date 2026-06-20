2023年に社会現象を巻き起こしたTBS系日曜劇場「VIVANT」の第1シーズンが、第2シーズンの放送開始を前に地上波で再放送されることが決まった。視聴者から再放送を望む声が相次いでいたことを受け、全10話を連夜で届けるアンコール企画が実現した。第2シーズンは7月26日にスタート予定。SNSなどでは「放送前にもう一度見返したい」「伏線を確認したい」といった声が多く寄せられており、同局はこれらの声に応える形で第1シーズ