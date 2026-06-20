アメリカのトランプ大統領とイタリアのメローニ首相の対立が深刻化し、外交問題に発展しています。トランプ大統領は19日、NBCニュースの取材に対し、メローニ首相について「彼女は私の大ファンだったが私は彼女にファンでいてほしくない。海峡問題に関与しなかったからだ」と述べ、ホルムズ海峡をめぐる対応への不満をあらわにし、改めて批判しました。両首脳をめぐっては、トランプ氏が19日に放送されたイタリアのテレビ局のイン