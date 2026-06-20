ニラックスが展開する「ニラックスブッフェ」は、2026年6月20日・6月27日・7月4日の3日間限定で、食べ放題が土曜日も平日料金になるキャンペーンを、対象10店舗で開催します。ランチもディナーも平日料金でよりお得！和洋中の食事からデザートまで、バラエティ豊富なメニューが人気のニラックスブッフェでは、6月20日から7月4日までの各土曜日の食べ放題が平日料金で利用できるキャンペーンを開催します。ブッフェでは、色鮮やかさ