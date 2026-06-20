7月26日よりTBS系で放送がスタートする堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンに先立ち、第1シーズンが6月27日から7月6日にかけてアンコール放送されることが決定した。 参考：『VIVANT』第2シーズンに宮下今日子＆タイの俳優OHMが出演堺雅人に影響を与える存在に 2023年に放送されたTBS日曜劇場『VIVANT』。第2シーズンは2クール連続での放送となる。初回放送日が近づくに