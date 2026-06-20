大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンが19日（金）、「清水 邦広選手 引退記念 GORI LAST MATCH Supported by 京阪」を開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 18シーズンという長きにわたってバレーボール選手として駆け抜けた清水邦広（39）。来シーズンからはコーチングスタッフとして大阪Ｂには継続して所属するが、今回、現役引退を記念してパ