本拠地オリオールズ戦米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でオリオールズと対戦する。試合開始の約3時間前、デーブ・ロバーツ監督が会見に登場。首の炎症で負傷者リスト（IL）入りしている正捕手ウィル・スミスの状態を明かした。米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」公式YouTubeチャンネルはロバーツ監督の会見の様子を公開。スミスについて「さらに時間が必要。最近検査を行ったが、結果自