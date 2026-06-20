アメリカのトランプ大統領はイスラエルに対し、レバノンに拠点を置く親イランのイスラム教シーア派組織ヒズボラと停戦するよう求めていたことを明らかにしました。NBCテレビは19日、トランプ大統領が電話インタビューに応じ、イスラエルとヒズボラの停戦をめぐり、イスラエルとの協議の中で停戦に合意するよう求めたことを明らかにしました。トランプ大統領は「これは前向きなことだ」としていて、要請の相手がネタニヤフ首相であ