レアル・ソシエダ幹部が久保建英の状況明かすサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、チュニジアと激突する。オランダとの初戦で左膝付近を痛めた久保建英には欠場するが、所属チーム幹部が現状を説明。ファンからは歓喜の声が上がった。久保は14日（同15日）のオランダ戦で左膝付近を負傷して途中交代。状態が心配される中、所属するレアル・ソシエダのエリック・ブレトス・スポー