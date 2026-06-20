スイスで予定されていたアメリカとイランによる協議が延期されたことについて、イラン外務省のバガイ報道官は19日、「覚書が両国間で署名されたため、会談を急がなくてよくなった」との考えを示しました。そのうえで、「協議を数日以内に実施するため、調整を進めている」と明らかにしています。